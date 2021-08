Inzaghi non vede l’ora di vedere Dzeko-Lautaro. Per il Toro la speranza è di…

L'attaccante dell'Inter ha avuto un piccolo infortunio, ma l'Inter spera di poterlo avere a disposizione nella seconda a Verona

L'attacco dell'Inter è un cantiere aperto. In attesa dell'arrivo di un altro attaccante, il club nerazzurro spera di ufficializzare il prima possibile Edin Dzeko . Alla prima di campionato sarà un attacco da inventare visto che Lautaro Martinez (squalificato) sarà assente per un problema allo psoas.

Per il Toro l'obiettivo dell'Inter è quello di recuperarlo per la seconda di campionato contro il Verona. Inzaghi non vede l'ora di poter lavorare sulla coppia d'attacco Dzeko-Lautaro.