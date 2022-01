Attacco Inter, a giugno via anche Sanchez. Pressing totale su Scamacca: l’indizio in una frase

Come noto, è Gianluca Scamacca il prescelto dell'Inter per rinforzare il reparto d'attacco a disposizione di Simone Inzaghi per il 22-23

Marco Macca

Come noto, è Gianluca Scamacca il prescelto dell'Inter per rinforzare il reparto d'attacco a disposizione di Simone Inzaghi per il 22-23. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno deciso di puntare tutto sull'attaccante del Sassuolo nell'ambito di una ristrutturazione del reparto offensivo, che vedrà con ogni probabilità partire, complice l'elevato ingaggio, anche Alexis Sanchez:

La frase di Marotta

"Lì davanti tante certezze e un unico, grande obiettivo: Gianluca Scamacca. Marotta ha lasciato intendere il forte interesse per il 23enne romano poche settimane fa, ammettendo di cercare per l’Inter di domani “profili giovani e italiani”. Dopo quelle parole sibilline, i nerazzurri sono passati al pressing concreto sia con il Sassuolo che con l’entourage del giocatore, in primis l’agente Lucci. A giugno saluterà sicuramente Caicedo per fine prestito e potrebbe togliere il disturbo anche Sanchez (complice l’elevato ingaggio). Dell’attuale parco attaccanti a disposizione di Inzaghi, sono certi di restare solo Lautaro, Dzeko e Correa, a cui si aggiungerebbe Scamacca".