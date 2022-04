Ricorso, sentenza in serata. Avv Inter: “Bologna nascose che poteva giocare”

Le parole dell'avvocato Inter all'Udienza al Collegio di Garanzia: "Il Bologna non si è presentato in campo ma non ha nemmeno mai invocato la causa di forza maggiore"

E' iniziata poco fa l'udienza al Collegio di Garanzia del Coni del ricorso presentato dall'Inter per la gara del 6 gennaio non giocata contro il Bologna. Questa la tesi dei nerazzurri pronunciata dall'avvocato dei nerazzurri: "Il Bologna non si è presentato in campo ma non ha nemmeno mai invocato la causa di forza maggiore. Il Bologna non ci ha detto se aveva 7 tesserati da schierare in campo. Riteniamo che il silenzio del Bologna fosse volto a nascondere la loro possibilità di giocare", riporta Sportface.