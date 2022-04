Avvocato Inter: “Mai invocata causa di forza maggiore dal Bologna. E il silenzio è…”

"Siamo nel curioso caso in cui si richiede una causa di giustificazione senza che l'interessato si sia mai giustificato"

"Il punto che distingue Bologna-Inter da tutte le altre è che il Bologna non si è presentato in campo alla gara del 6 gennaio, però non ha mai invocato l'esimente di cui all'articolo 55 delle NOIF, ossia la causa di forza maggiore. Siamo nel curioso caso in cui si richiede una causa di giustificazione senza che l'interessato si sia mai giustificato".