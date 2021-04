Inter, in dirittura 270 mln da Bain. “E il debito non sarà aumentato: il motivo”

Il ritorno in Italia di Steven Zhang concluderà la trattativa per il prestito ponte da 270 milioni di euro

Il tanto atteso Steven Zhang è finalmente tornato in Italia e presto si avrà la tanto desiderata chiarezza in merito al futuro dell'Inter. Sono infatti diverse le questioni che il presidente dovrà risolvere, con quella economico finanziaria in prima linea. Scrive il Corriere dello Sport: "La priorità, evidentemente, è la società. Per risolvere la pesante crisi finanziaria, Zhang jr. ha ormai scelto la strada di un prestito ponte, accettando anche tassi d’interesse tutt’altro che agevolati. L’operazione appare in dirittura d’arrivo, con Bain Capital, ma l’altro fondo, Oaktree, non è ancora tagliato fuori. Il denaro, circa 270 milioni, arriverà a Great Horizon, la holding lussemburghese di Suning, che lascerà in pegno le sue azioni.