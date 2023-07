Balogun intriga assai Ausilio: “L’Inter potrà riaprire il file soltanto se…”

In quel caso difficilmente l’Inter si farebbe scappare l’occasione: difficile, in caso di addio di Correa, trovare di meglio per completare il reparto

E', al momento, Alvaro Motata il nome in pole position in casa Inter per rinforzare l'attacco. Lo spagnolo sembra aver staccato i suoi contendenti, anche considerata la preferenza di Simone Inzaghi per lui. E questo, come spiega Tuttosport, accantona per il momento Folarin Balogun: "L’aggressività mostrata sul fronte spagnolo, congela fino a nuovo ordine il piano alternativo che porta a Beto. Ancor più staccata l’opzione Balogun perché evidentemente Inzaghi vuole un altro tipo di attaccante. L’anglo-americano comunque intriga assai Ausilio e Baccin e, qualora l’Arsenal dovesse metterlo sul mercato (in caso - ovviamente - di partenza di Correa), il file potrebbe essere riaperto.