Jacobs: “Balogun-Inter ancora possibile. E lui ha chiesto all’Arsenal di abbassare il prezzo”

Nonostante il forte interesse per Gianluca Scamacca, non è ancora del tutto tramontata la pista che porta a Folarin Balogun, per l'Inter

Nonostante il forte interesse per Gianluca Scamacca, non è ancora del tutto tramontata la pista che porta a Folarin Balogun, per l'Inter. Secondo quanto riporta il giornalista Ben Jacobs, infatti, il giovane attaccante statunitense di proprietà dell'Arsenal, nell'ultima stagione in prestito allo Stade de Reims, desideroso di giocare in una squadra che gli garantisca un ruolo di rilievo, avrebbe chiesto ai Gunners di abbassare il prestito richiesto per la sua cessione.

Una mossa che arriva dopo le voci dell'affondo dell'Inter per Scamacca. Scrive Jacobs: