Banche cinesi contro Zhang: circa un anno per la decisione. Venerdì ci sarà…

La stessa banca capofila ha vinto una causa ad Hong Kong contro Zhang, anche presidente di Suning International, su un presunto mancato rimborso di prestiti per oltre 250 milioni di euro. E ha avviato, poi, anche un procedimento civile a Milano, in sostanza, per arrivare ad aggredire il patrimonio del numero uno del club nerazzurro.

In particolare, nella causa milanese gli istituti di credito cinesi chiedono l'annullamento di un verbale del cda dell'Inter con cui è stato dato l'ok a non versare stipendio o emolumenti al presidente.

Oggi, davanti al giudice Alina Zama, hanno discusso a lungo i legali delle parti, in particolare su una serie di questioni tecniche e preliminari. Questioni su cui la giudice si è riservata di decidere e dovrebbe farlo venerdì prossimo, quando indicherà anche la data del rinvio del procedimento. I tempi per arrivare, invece, ad una decisione finale si preannunciano in linea con quelli delle cause ordinarie, come è questa, ossia circa 12 mesi.