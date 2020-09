Marca – Lautaro rinnova. Barcellona incredibile: offerta così ridicola da lasciare basito…Mendes!

L’idea di raggiungere Lautaro Martinez non è mai passata dalla testa del Barcellona. Il Toro è stato individuato come il sostituto perfetto di Luis Suarez, nel frattempo ceduto all’Atletico Madrid. Ma ad oggi appare impossibile intavolare una trattativa con il club nerazzurro. I tempi sono strettissimi e soprattutto i blaugrana non hanno disponibilità economica. “È una operazione bloccata“, sottolinea Marca. “L’acquisto di Lautaro da parte del Barça sta svanendo come lo zucchero nel caffè. In effetti, in questo momento l’operazione può essere considerata morta. Solo un miracolo potrebbe reindirizzare una situazione che nei giorni scorsi è andata via via svanendo“.

“La tabella di marcia è stata progettata due settimane fa a Barcellona con Mendes come attore principale. Durante quella visita dell’agente al Barcellona è stato segnato il percorso che l’operazione avrebbe dovuto seguire, che passava inesorabilmente attraverso alcune uscite, per le quali il Barça ha chiesto aiuto all’agente“, scrive ancora il quotidiano.

“C’erano anche gli agenti di Lautaro, Beto Yaqué e Roly Zárate, che hanno anche incontrato i dirigenti del Barça convocati dal club per presentare un’offerta all’Inter”.

Il lavoro dell’agente (Mendes) è iniziato piazzando Semedo al Wolverhampton e cercando una collocazione per Todibo. Con Suarez all’Atletico, toccava al Barcellona fare la prima mossa e presentare un’offerta che Marca definisce “ridicola“. Secondo il quotidiano l’offerta non superava i 15 milioni di euro fissi con svariati bonus. Impossibile per l’Inter sedersi a un tavolo per trattare.

“Il giocatore, che aveva scommesso sul passaggio al Barça e i suoi agenti, si sono stufati. Yaqué e Zárate si recheranno a Milano nelle prossime ore con un’unica idea in mente: rinnovare con l’Inter. Mendes era incredulo per il comportamento del Barça”.

(Marca)