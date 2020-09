Lautaro, tanta voglia di Inter: segnali importati, Barcellona ormai lontano. E il rinnovo…

Lautaro Martinez scalda i motori: l’attaccante argentino, da mesi accostato al Barcellona, è apparso tra i più in forma di questo pre campionato, ed è pronto per una nuova stagione da protagonista con la maglia dell’Inter. Come scrive Tuttosport, il pressing catalano si sta affievolendo sempre di più, e il Toro può ora concentrarsi esclusivamente sul suo futuro in nerazzurro.

SEGNALI – “I segnali che l’attaccante argentino stia ritrovando lo smalto mostrato prima del lockdown sono arrivati forti e chiari nel precampionato, in cui si è rivisto un Lautaro produttivo e centrale nel reparto interista come non si vedeva da tempo. […] E se è vero che Lautaro ha convinto pochino dopo il lockdown, è altrettanto palese come il suo precampionato sia stato brillante, per numero di gol e segnali generali: sette gol in tre amichevoli (due al Lugano, due alla Carrarese, tre al Pisa) e l’impressione che il Toro abbia tanta voglia di prendersi lo scudetto e di riformare con Lukaku quella coppia che ha fatto sfracelli nei primi sei mesi della scorsa stagione“.

RINNOVO – “Poi si aprirà la partita del rinnovo di contratto, uno dei passaggi più delicati e importanti per l’Inter una volta chiuso ufficialmente il mercato. L’argentino guadagna 2,5 milioni a stagione, il Barcellona gliene ha proposti 10 quindi la dirigenza nerazzurra dovrà cercare di arrivare più vicino possibile ai desideri dell’attaccante: si è ragionato sui 5 milioni, ma Marotta e Ausilio potrebbero anche spingersi fino a 6, a maggior ragione se gli agenti di Martinez decidessero di togliere dal contratto la clausola di 111 milioni“.