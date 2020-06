MD – “Disastro Barcellona, frenata Lautaro è serissima. Serve un miracolo come…”

Il Barcellona sta perdendo la speranza di arrivare a Lautaro Martinez? L’ottimismo degli ultimi mesi ha lasciato spazio ad una cupa preoccupazione. Francesc Aguilar, firma del Mundo Deportivo, aggiorna la situazione. E la situazione, per i blaugrana, è tutt’altro che positiva.

“La frenata nell’operazione Lautaro è molto seria. Le casse del Barcellona non permettono di soddisfare, ora, la richiesta di 90 milioni di euro da parte dell’Inter. Prima bisogna che i conti quadrino. E poi potrebbe essere tardi. Il Barcellona non riesce a vendere nessuno dei suoi giocatori per fare cassa, far quadrare i numeri e affrontare la campagna acquisti. Non riesce a portare a termine alcun acquisto ora. Né Lautaro nè altri. Senza una qualche cessione miracolosa di uno dei suoi campioni, è un disastro”.