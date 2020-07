MD – Barça, è dura per Lautaro: una sola chance per prenderlo senza perdere pezzi pregiati

Il Barcellona ha già messo sotto contratto quattro giocatori della prossima stagione. Si tratta di Matheus Fernandes, Trincao, Pedri e Pjanic. Operazioni a costi contenuti, in attesa di quello che dovrebbe essere il vero colpo della sessione estiva di mercato. Stando a quanto riporta oggi Mundo Deportivo, però, prima di fiondarsi decisamente su Lautaro Martinez, nome in cima alla lista dei desideri, i blaugrana dovranno sperare di arrivare in fondo alla Champions League e vincerla.

E’ questa l’unica possibilità che gli spagnoli hanno per portare a casa l’argentino dell’Inter evitando di dover prima cedere pezzi pregiati della rosa. Senza considerevoli introiti dalla massima competizione continentale, sarà inevitabile snaturare una rosa che negli ultimi 12 anni non ha mai dovuto preoccuparsi più di tanto di questioni di bilancio in virtù della potenza economica a disposizione. Il Covid ha guastato i piani blaugrana e al momento la priorità, come spiegano i colleghi, è vendere prima di comprare.