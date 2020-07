Palermo: “Lautaro è l’ideale per il Barcellona e per Messi. Il paragone con Aguero…”

Intervistato dal Mundo Deportivo, l’ex attaccante argentino Martin Palermo ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, da tempo nel mirino del Barcellona.

Lautaro è il “9” ideale per sfruttare tutto ciò che Messi genera?

Ad un certo punto, quando Suarez non stava giocando perchè infortunato, il Barcellona ha sentito la mancanza di un giocatore con le sue caratteristiche. Ma Suárez è tornato e ha dimostrato che può ancora dare tanto. Questo è il presente. Per il futuro, ovviamente Lautaro sarebbe l’ideale per il Barça e per Leo.

Suárez e Lautaro potrebbero giocare insieme?

A Lautaro piace uscire e giocare, ha bisogno di spazio, di correre. E Suarez ha quella presenza speciale in area di rigore. Uno esalterebbe le caratteristiche dell’altro. Sì, potrebbero giocare insieme senza problemi.

Approfittando del tuo passato da gran goleador, che cosa ha Lautaro che gli osservatori comuni non vedono per credere che possa essere un grande rinforzo per il Barcellona?

È sempre ben posizionato, si fa trovare al momento giusto per concretizzare. È forte, è potente. Sa come posizionare bene il corpo. Ha anche un ottimo gioco aereo. Lautaro è molto completo. È riuscito a esplodere in Europa. Al Racing ha mostrato alcune cose molto interessanti, ma con il suo arrivo in Italia si è trasformato definitivamente in un grande giocatore. Molte big d’Europa erano interessate a lui. Inoltre, lo vedo molto maturo per la sua età. Lo avevo già visto molto serio ed equilibrato al Racing. È sempre stato consapevole del suo potenziale e dei passi che stava compiendo. Per questo motivo continua a crescere giorno dopo giorno.

Lautaro è l’attaccante argentino del momento?

Oggi Lautaro fa tendenza. È un giocatore giovane, che da tempo mostra una crescitacostante. Ha avuto la sua esplosione al Racing e sta accumulando una grande esperienza in Europa. All’Inter ha già dimostrato il suo potenziale e si è consolidato.

Si può già affermare che è meglio di Agüero?

Agüero è sempre un riferimento. Il Kun, con la sua esperienza, con i suoi anni al City, non smette di segnare e di battere record. Ora l’infortunio lo ha fermato, ma sicuramente tornerà e continuerà a segnare.

Per Scaloni, nella Nazionale argentina, la sensazione è che Lautaro sia davanti ad Agüero. Vedi lo stesso?

Quando riprenderano gli impegni delle Nazionali avremo ancora più certezza su cosa l’allenatore stia cercando. Però sì, da quello che ho visto, mi sembra che Scaloni abbia scelto Lautaro, ma l’alternativa è il Kun. Sono molto simili. Possono anche giocare insieme senza problemi.