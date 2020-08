Barcellona, torna l’ottimismo: il prezzo di Lautaro non è aumentato, a settembre nuovo assalto

Non è un mistero che Lautaro Martinez sia l’obiettivo numero uno del mercato del Barcellona: l’attaccante dell’Inter, come ammesso direttamente dai vertici catalani, viene considerato l’elemento ideale per rinforzare il reparto avanzato della squadra e raccogliere l’eredità di Luis Suarez. Discorsi che, tuttavia, si sono sempre scontrati con la volontà della dirigenza nerazzurra di non concedere sconti sul prezzo del cartellino del Toro.

La novità, secondo il Mundo Deportivo, riguarda proprio la valutazione dell’argentino: la sconfitta dell’Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia ha fatto sì che il costo di Lautaro Martinez non sia ulteriormente aumentato. Un fattore che ha restituito ottimismo ai vertici blaugrana, pronti ora a sferrare una nuova offensiva a settembre.