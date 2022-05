Barella e Calhanoglu spettacolari: sono loro il motore dell’Inter. E i numeri lo dimostrano

Se l'Inter segna, è probabile che al gol abbia partecipato uno di loro due. Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono il vero motore nerazzurro

"Nicolò e Hakan venerdì pomeriggio non hanno battuto Vicario, ma sono stati decisivi per la doppietta di Martinez. Adesso il numero 23 e il 20 nerazzurro hanno partecipato al 40% delle reti firmate dall'Inter in Serie A (78). Come? Calhanoglu è a quota 7 reti e 11 assist (l'ultimo per il 2-2 di Lautaro), mentre Barella ha siglato 3 gol e servito 10 passaggi vincenti ai compagni. Due giorni fa ha partecipato sia all'azione del momentaneo pareggio sia a quella del 3-2 (suo il cross respinto da Fiamozzi che il Toro ha scaraventato in porta), ma niente assist. Poco male perché i due hanno lasciato traccia in 31 dei 78 gol in campionato dei nerazzurri. Un'incidenza notevole".