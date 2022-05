Zazzaroni: “Dybala? Vada alla Roma. Non ce lo vedo all’Inter, rischia di finire come Baggio”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, esprime chiaramente la propria preferenza circa il futuro di Paulo Dybala

"Ripeto una volta di più che mi auguro possa scegliere la Roma di Mou, destinazione che considero ideale per lui. Come me la pensano alcuni allenatori. Nel 3-5-2 di Inzaghi proprio non lo vedo: rischia di ripetere l’amara esperienza di Robi Baggio. Dybala ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare la nazionale, i Mondiali e se stesso. L’amore della gente non gli è mai mancato".