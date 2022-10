Barella: “Io capitano? C’è gente che la merita più di me, Handa ha fatto la storia. Brozo…”

"Sono contento di questo premio, sono riuscito a farlo con due squadre, il Cagliari e l'Inter, vuol dire che il lavoro che sto facendo serve soprattutto alle squadre in cui gioco, è questo la cosa più importante. Capitano? Adesso, sono sincero, non mi interessa, ci sono ragazzi all'Inter da più tempo di me, hanno lottato di più e quindi se la meritano loro. Samir è un pezzo della nostra storia, ora che è ancora con noi merita di essere capitano. Alchimia con Brozovic? E' un ragazzo simpatico, gli piace divertirsi, gli piace vivere la vita negli spogliatoi con impegno ma anche leggerezza, si è creato qualcosa di bello, speriamo di vincere ancora insieme".