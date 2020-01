Barella: “Inter, è un bellissimo viaggio. Conte top al mondo. Per i tifosi vogliamo…”

Intervistato da Sky Sport, Niccolò Barella ha fatto un primo bilancio della sua esperienza all’Inter, spendendo ancora una volta grandi elogi per Antonio Conte. Ecco le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro:

FIDUCIA – “L’Inter mi ha voluto tanto quindi io ho fatto di tutto per ripagare la fiducia che mi è stata data, c’è stato un infortunio di mezzo ma sono cose che succedono nel calcio, ora ho ripreso e spero di fare ancora meglio“.

BELLISSIMO VIAGGIO – “Giocare con questi campioni mi rende felice perché mi aiutano ad esprimermi al massimo. Quello che stiamo facendo è un bellissimo viaggio, abbiamo iniziato questa avventura carichi e ora dobbiamo continuare così, anzi fare ancora meglio, fare quello che ci chiede il Mister e farlo per noi, per la società e per i tifosi“.

CONTE – “Il mister ci ha chiesto fin da subito di seguirlo e di dare sempre il massimo. Abbiamo creato un bel gruppo e stiamo dando il massimo, continueremo a dare il 110% e anche di più. Conte mi ha aiutato molto nella fase tattica, a farmi trovare sempre nella posizione giusta. Io sono sempre stato molto istintivo e lui mi ha migliorato molto in questo ma lui ti migliora in tutto, riesce a tirare fuori il 110% da tutti“.

OBIETTIVI – “Quando giochi nell’Inter, in una società così importante, hai uno degli allenatori più forti del mondo e giochi con dei campioni devi sempre ambire a vincere“.

(Fonte: Sky Sport)