Barella e il rapporto con Conte: “E’ maniacale”. Lo ha migliorato tanto e di lui dice…

Nicolò Barella è tornato a giocare dopo un periodo di stop per infortunio. E oggi ha rilasciato un’intervista a Skysport. Andrea Paventi ha rivelato in anteprima alcune dichiarazioni del giocatore che si è soffermato su Conte. E lo ha definito maniacale con cui si può vincere ma in senso positivo perché lo ha migliorato al 110% tatticamente, gli sta insegnando tanto e sta dando mentalità alla squadra che è in corsa per provare a vincere da quest’anno. L’impatto con l’allenatore nerazzurro è stato quindi positivo. E il centrocampista è soddisfatto del suo inizio. Su cosa può migliorare? La gestione dei cartellini, ha ammesso il giocatore stesso.

(Fonte: SS24)