Barella, Correa e De Vrij: allarme rientrato. Con lo Spezia Inzaghi medita queste scelte

Inzaghi avrà tutta la rosa a disposizione in vista di un aprile denso di impegni

Dopo Torino ecco altri tre punti per continuare a sognare la seconda stella. L'Inter sembra essersi scrollata di dosso le ansie e la stanchezza accumulata tra gennaio e febbraio. A San Siro la squadra di Inzaghi ha battuto il Verona con una prova convincente sotto ogni punto di vista. Le uniche note stonate sono state le uscite dal campo in anticipo di Correa, Barella e De Vrij. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione dei tre giocatori nerazzurri. Per Barella si trattava solo di giramenti di testa come confermato da Inzaghi nel post partita. "Tutto ok dunque in vista del prossimo impegno, venerdì in casa dello Spezia".

"Anche Correa ha lasciato il campo prima del previsto dopo avere preso una ginocchiata dolorosa ma che non preoccupa. Rientrato dopo un mese, si è invece fermato per un affaticamento alla coscia sinistra De Vrij. Niente di grave anche per lui, uscito per precauzione, anche perché l'assetto con D'Ambrosio braccetto di destra e Skriniar centrale ha già dato ampie garanzie. Con il ritorno di Lautaro, squalificato contro il Verona, Inzaghi avrà dunque tutta la rosa a disposizione in vista di un aprile denso di impegni. Dopo lo Spezia ci sono infatti il derby di Coppa (19 aprile) e nel weekend successivo al Meazza arriverà la Roma di Mourinho. Possibile dunque che contro la squadra di Thiago Motta Inzaghi punti su un turnover ponderato, con una staffetta in attacco per non sovraccaricare Dzeko. A sinistra si candida all'esordio da titolare Gosens, anche perché Perisic è diffidato. Stessa situazione di Bastoni, con Dimarco che ieri ha dimostrato di essere più che affidabile".