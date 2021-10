Barella sempre più dominatore: i numeri non mentono. E col rinnovo un nuovo step

Il centrocampista continua a migliorarsi, presto firmerà il prolungamento di contratto che può farlo crescere ancora

Una crescita che sembra non avere fine. È quella che sta avendo Nicolò Barella da quando veste la maglia dell'Inter. Il centrocampista sardo è in continua ascesa, è diventato un pilastro della formazione nerazzurra, in settimana metterà la firma sul rinnovo che lo blinderà a Milano e che dall'anno prossimo gli consentirà di indossare anche la fascia di capitano. La vittoria del campionato e dell'Europeo gli ha dato ancora maggiore consapevolezza, maggiore convinzione nei propri mezzi. Oggi è certamente uno dei centrocampisti più forti d'Europa, un giocatore moderno, un elemento di cui non si può fare a meno.