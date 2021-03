FCIN1908 / Inter, il doppio sogno di Barella: ecco la verità sul rinnovo

Chilometri da percorrere e uno scudetto da conquistare, in questo momento non c’è spazio per altro nella testa di Nicolò Barella

Redazione1908

Chilometri da percorrere e uno scudetto da conquistare, in questo momento non c’è spazio per altro nella testa di Nicolò Barella. Interista al punto da non tollerare alcuna distrazione esterna al rettangolo di gioco, perché la posta in palio e alta e ci sarà tempo e modo per affrontare discorsi personali.

Soprattutto perché il ragazzo ex Cagliari si vede a Milano nel prossimo futuro, e magari con una fascia al braccio, perché i suoi sogni erano due: il primo, arrivare a vestire il nerazzurro, lo ha realizzato. Il secondo, quello di diventarne il capitano, inizia a concretizzarsi prestazione dopo prestazione.

Per tutti questi motivi, in viale della Liberazione, nessuno ha ancora aperto il fascicolo “Rinnovo Barella”, che ovviamente è in programma, tra le priorità da affrontare. Perché il centrocampista classe ’97 ha dimostrato con le prestazioni di meritare un ingaggio in linea con i top del gruppo di Conte, ma la verità è che non ha alcuna fretta di vedersi riconoscere i meriti.

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, Barella sa che il rinnovo arriverà e sa anche che c’è un appuntamento fissato per fine anno, quando a Milano tutto sarà più chiaro, anche in relazione alla società. Per adesso ogni discorso è rimandato, altro segno distintivo di un ragazzo e un calciatore diverso dagli altri.

17 marzo 2021 (modifica il 17 marzo 2021 | 12:01) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]