Mancini: “Conto su Sensi, ha grandi qualità. Barella fra i migliori del campionato”

Ospite d'eccezione a 90° Minuto. In collegamento con la trasmissione, infatti, è intervenuto il ct della Nazionale, Roberto Mancini

Ospite d'eccezione a 90° Minuto, storico programma della RAI. In collegamento con la trasmissione, infatti, è intervenuto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, che ha fatto il punto anche sul campionato italiano e sui talenti azzurri in vista dell'Europeo. Ecco le sue dichiarazioni:

ITALIA - "Dovremo affrontare tutte le partite al massimo, da subito. Bisogna iniziare bene. Saranno 10 giorni duri e difficili, con 3 partite e due trasferte. I giocatori stanno giocando tantissimo, il momento mi sembra abbastanza buono per tutti, sia all'estero che in Italia. Ora inizia il girone di qualificazione e non possiamo sbagliare, dobbiamo iniziare al massimo. Ci fa piacere essere andati avanti in Nations League. Proveremo a ottobre, ma prima dobbiamo pensare ad altro".