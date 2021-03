Straordinario Barella: numeri da top e futuro segnato. L’amore continua

Numeri e prestazioni da giocatore di livello assoluto nel suo ruolo. Nicolò Barella sta disputando una stagione straordinaria nell'Inter

Numeri e prestazioni da giocatore di livello assoluto nel suo ruolo. Nicolò Barella sta disputando una stagione straordinaria nell'Inter di Antonio Conte che sogna lo scudetto. Già in doppia cifra negli assist, sempre in campo nelle 37 partite di questo 2020-21, l'ex Cagliari è un elemento cardine, sia per la società che per l'allenatore nerazzurro. Per il presente, certo, ma anche e soprattutto per il futuro. A fine stagione, infatti, il centrocampista sugellerà il rapporto con l'Inter con il rinnovo di contratto. Scrive il Corriere dello Sport:

"(...). Ora sono in molti ad indicarlo nel novero dei migliori centrocampisti del continente. In questa stagione, peraltro, sta rivelando una particolare abilità negli assist, avendo già raggiunto la doppia cifra, mentre nella scorsa annata si fermò a 8. Da migliorare, invece, il bottino di reti, visto che è fermo a 3. Il suo massimo l’ha toccato nel campionato 2017/18, quando arrivò a 6 centri, ma in maglia rossoblù calciava pure i rigori. Per Conte, ma anche per l’Inter, Barella è un elemento cardine per il presente e per il futuro. Da premiare a fine stagione con rinnovo di contratto e meritato adeguamento dell’ingaggio".