Sky – Inter, buone notizie da Barella: il giocatore sta meglio e non è escluso che…

In casa Inter c’è attesa per capire se Nicolò Barella riuscirà a recuperare in vista della fondamentale gara di Champions League contro lo Shakhtar. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista sta molto meglio rispetto a 36 ore fa.

Non è escluso che il giocatore possa anche provare qualcosa sul campo per capire la tenuta della caviglia, anche per capire se potrà andare in panchina o addirittura partire dall’inizio. Sarebbe un recupero clamoroso per quelle che erano le condizioni del nerazzurro dopo il primo giorno di riposo dove aveva lasciato Appiano con le stampelle. Bisognerà aspettare, nel caso Barella non dovesse riuscire a partire dal 1′, al suo posto ci sarà Christian Eriksen.

(Sky Sport)