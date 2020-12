Inter, Barella non si arrende. “Da Appiano arriva una notizia che lascia una speranza”

Arturo Vidal non ha alcuna speranza di essere in campo in Inter-Shakhtar Donetsk, in campo questa sera a San Siro in Champions League. Discorso leggermente diverso, secondo il Corriere dello Sport, per Nicolò Barella:

“Se il forfeit di Vidal è certo, resta invece una flebile speranza per Barella. Se non altro perché, rispetto a lunedì, quando aveva lasciato la Pinetina in stampella, ieri, il centrocampista sardo riusciva a camminare. Meno dolore, quindi, e meno gonfia la caviglia, ma Barella non ha comunque partecipato alla rifinitura. Stamattina, quando la squadra si ritroverà alla Pinetina, verrà fatto il punto della situazione”.

Ma, come già evidenziato, le possibilità di un suo recupero sono davvero minime. Anche perché significherebbe correre un doppio rischio: per la stessa articolazione, ma anche per un guaio muscolare, visto che, per il dolore, Barella potrebbe correre male“.

