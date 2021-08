Barella, Inter pronta allo sforzo per il rinnovo: “E Nicolò non fa alcuna pressione”

Sull’azzurro, reduce da un’annata strepitosa, sono già piombati alcuni top club con avances immediatamente respinte al mittente

Nicolò Barella è il presente e il futuro dell'Inter . E' questo il pensiero che circola nella testa di tutti in viale della Liberazione e ad Appiano Gentile: il centrocampista è infatti uno dei leader ed è destinato ad essere il capitano della Beneamata nei prossimi anni. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Sull’azzurro, reduce da un’annata strepitosa, sono già piombati alcuni top club con avances immediatamente respinte al mittente. Club facoltosi, come ad esempio il Liverpool, sono disposti a ricoprire d’oro il prezioso motorino del centrocampo nerazzurro che, ad oggi, percepisce “solo” 2,5 milioni a stagione.

Per carità, non si parla di briciole, ma il valore e l’età del ragazzo giustificano aspirazioni ben più elevate. La dirigenza nerazzurra n’è consapevole ed è disposta a fare uno sforzo al momento giusto. Da parte sua, Barella non sta esercitando alcuna pressione, dimostrando il giusto mix di professionalità e coinvolgimento nel progetto. Ma le sirene dei petrodollari rischiano di far vacillare le attuali certezze da un momento all’altro. L’Inter lo sa e presto proverà a tutelarsi cercando di riconoscere gli sforzi e il nuovo status di Barella, considerato non a caso “capitan futuro”".