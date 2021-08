Sky – Presto il rinnovo di Barella: per l’Inter pilastro del futuro. Sarà amore ancora a lungo

Dopo Lautaro Martinez, Nicolò Barella. L'Inter ha ben chiari i programmi delle prossime settimane sul fronte rinnovi

Dopo Lautaro Martinez, Nicolò Barella. L'Inter ha ben chiari i programmi delle prossime settimane sul fronte rinnovi. Ora, la priorità è chiudere la pratica per il prolungamento dell'attaccante argentino, anche per respingere al mittente qualsiasi offerta. Poi, però, da Viale della Liberazione apriranno immediatamente un altro fascicolo, quello relativo al futuro del centrocampista ex Cagliari.