Barella, compleanno in famiglia: “Sorrisi e… rabbia. Pronta reazione da vero leader Inter”

Un compleanno vissuto tra sensazioni dolci e amare al contempo: la famiglia, gli amici, i sorrisi. Ma anche una grande rabbia

"Magari a volte basta giusto spegnere una candelina, per tranquillizzarsi. Barella ha festeggiato la sera tra domenica e ieri il 25° compleanno. E il sorriso c’era tutto, l’animo finalmente sereno in mezzo a famiglia e amici. Altro che derby, altro che nervi, lui che ha vissuto la sfida con il Milan in maniera particolare, evidentemente. La rabbia è la sua, questa Coppa è la sua, visto che in Champions contro il Livepoool mancherà per squalifica sia all’andata sia al ritorno. Della serie: per dimenticare il derby, non c’è tempo da perdere. Nicolò è un leader dei nerazzurri, nonostante la giovane età", scrive la Gazzetta dello Sport.