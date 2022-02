Inter, serve reagire: “Ad Appiano domenica Inzaghi ha martellato con una parola precisa”

Serve reagire. Fin da subito. Perché sì, la sconfitta nel derby brucia ancora, ma stasera è già tempo di tornare in campo

Serve reagire. Fin da subito, senza possibilità di fermarsi ancora. Perché sì, la sconfitta nel derby brucia ancora, ma stasera è già tempo di tornare in campo in una partita tra l'altro non banale: a San Siro, per i quarti di Coppa Italia, arriva infatti la Roma di Josè Mourinho. Non proprio la gara più scontata del mondo. Ecco perché, come scrive la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha martellato ad Appiano Gentile l'Inter con una parola precisa: orgoglio. Scrive la rosea: