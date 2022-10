Inter, scintilla Barella: è di nuovo lui. E ora la crescita nei numeri è clamorosa

All'inizio qualcosa sembrava essersi rotto. Poi, però, Barella è tornato il centrocampista totale che i tifosi dell'Inter hanno sempre amato

Marco Macca

All'inizio della stagione qualcosa sembrava essersi rotto in Nicolò Barella. Prestazioni spesso non sufficienti, tanto nervosismo verso i compagni e, in generale, la sensazione di un giocatore in involuzione. Poi, qualcosa è scattato. E Barella è tornato il centrocampista totale che i tifosi dell'Inter avevano imparato ad amare fin da subito. Di più: dal momento in cui è riuscito a tornare sui suoi livelli di dinamismo e qualità, Barella ha mostrato anche una crescita clamorosa nei numeri. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Parlare di Barella vuol dire analizzare il rendimento di un centrocampista che a 25 anni ha già giocato 231 incontri in Serie A, vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia oltre a un Europeo con l'Italia. Un curriculum da top player. All'inizio di questa stagione, però, qualcosa non funzionava come in passato. Probabile che i giudizi fossero condizionati dai continui rimproveri ai compagni e dagli scatti di nervosismo assai più frequenti. "Bare" ha capito che doveva tornare ad avere il rendimento che da tempo lo contraddistingue e ci è riuscito con zero chiacchiere, molte corse, qualche gol e diversi assist".

Crescita clamorosa nei numeri — "Dopo 15 gare ufficiali già in archivio, Barella ha all'attivo più reti segnate rispetto alle tre precedenti annate all'Inter: erano state 4 nel 2019-20, 3 nel 2020-21 e 4 nel 2021-22, mentre adesso è a quota 5 (4 in A e una in Champions). Una crescita clamorosa nei numeri. Probabilmente è questo l'ultimo step che doveva fare per diventare davvero un centrocampista totale. Fermo restando che la scorsa estate Conte lo voleva per il suo Tottenham e che l'Inter non ha neppure iniziato una trattativa considerandolo incedibile".