Barella al top in Europa, nessuno come lui in Italia: i numeri. C’è un aggettivo…

Punto fermo dell'Inter e della Nazionale. Nicolò Barella è il prototipo di centrocampista moderno. Arrivato nell'estate del 2019, Nicolò ha avuto una crescita esponenziale grazie a Conte prima e Inzaghi poi. "C'è un aggettivo in particolare che si può affibbiare a Barella sin dai tempi delle giovanili del Cagliari: precoce", sottolinea la Gazzetta dello Sport . "Questa precocità è testimoniata da un dato specifico: tra tutti i calciatori impegnati attualmente in Serie A, lui occupa il 53esimo posto per presenze (219) pur avendo una prospettiva di quasi un decennio da titolare davanti a sé. Non è un caso che tutti quei 52 colleghi siano più vecchi di lui".

"Non basta essere precoci, però: Barella è anche incredibilmente incisivo. Si prenda l'attuale stagione di Serie A: soltanto tre calciatori oltre a Nicolò hanno abbinato almeno cinque assist ad altrettante reti. Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao e Paulo Dybala. Un poker di nomi destinato al tetto del mondo. Se si vuole allargare lo spettro al resto del continente per evitare di essere troppo autoreferenziali, si possono prendere in considerazione le cinque leghe top d'Europa. Combinando presenze, reti e assist nei vari campionati, si contano sulle dita di una mano i talenti Under 26 con statistiche simili. Sono infatti pochissimi coloro che a metà carriera sono già andati oltre le 200 apparizioni, i 15 gol e i 30 assist vincenti. C'è il fenomeno Kylian Mbappé. Lo spagnolo Mikel Oyarzabal della Real Sociedad, Marcus Rashford e Allan Saint-Maximin. Non a caso, sono tutti calciatori con valutazioni tra i 50 e i 100 milioni di euro, come Barella. Da pilastro della Nazionale italiana e da capitan futuro dell'Inter, con questo ritmo per Barella la strada è segnata".