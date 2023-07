Bastoni, doppia gioia Inter: lui rinnova e il suo costo sul bilancio scende

Oggi, in casa Inter, è stata la giornata dei rinnovi. Alessandro Bastoni ha prolungato il suo rapporto con i nerazzurri fino al 2028

Oggi, in casa Inter, è stata la giornata dei rinnovi. Hakan Calhanoglu si è legato al club fino al 2027, mentre Alessandro Bastoni ha prolungato il suo rapporto con i nerazzurri fino al 2028.

Come spiega Calcio e Finanza, infatti, "il costo storico di Bastoni è pari a circa 40,7 milioni di euro, per una quota ammortamento che nella stagione 2022/23 è stata pari a 6,48 milioni di euro. Considerando anche lo stipendio lordo della scorsa stagione, pari a 5,18 milioni di euro, il costo complessivo del calciatore per l’Inter era ari a 11,66 milioni di euro.