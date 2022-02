Bastoni migliora, problema in mezzo e un dubbio per Inzaghi: così l’Inter verso il Liverpool

Dopo il pareggio del Maradona, i nerazzurri sono attesi dalla partita più difficile

Gianni Pampinella

Il pareggio contro il Napoli arrivato dopo un secondo tempo giocato da grande squadra, ha dato all'Inter certezze che rischiavano di smarrirsi dopo la sconfitta nel derby. La squadra di Inzaghi è vicina a chiudere il ciclo 'terribile' e lo farà mercoledì in Champions League contro il Liverpool.

La Gazzetta dello Sport analizza il momento della squadra nerazzurra in vista dell'impegno contro i Reds. Senza Barella squalificato, a meno di sorprese ci sarà Vidal in mezzo al campo. "Anche perché Vecino non è nemmeno partito per Napoli per un'infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro. L’uruguayano tornerà a disposizione, ma la titolarità è da escludere. L'alternativa è Gagliardini, che però nelle ultime gare sembra uscito dalle rotazioni".

"Per un’assenza pesante potrebbe però esserci un rientro importante. Bastoni sta proseguendo con le terapie, oggi per la prima volta dopo l'infortunio alla caviglia accusato contro la Roma ha svolto una seduta personalizzata in campo. I prossimi due giorni saranno decisivi per capire se l’ex Atalanta potrà essere della partita, ma l'ottimismo cresce di ora in ora".

"Il match del Maradona è stata la conferma dei punti fermi in casa Inter. Su tutti i due esterni, tra i giocatori più in forma in casa nerazzurra nelle ultime settimane: Ivan Perisic e Denzel Dumfries, instancabili e tra le prime armi offensive dei campioni d’Italia. Il loro apporto sarà fondamentale contro il Liverpool di Alexander-Arnold e Salah, di Robertson e Mané. Mentre la prova opaca di Lautaro Martinez – non l’unica negli ultimi tempi – riapre il ballottaggio davanti: chi tra l’argentino e Alexis Sanchez? Sanchez scalpita, Bastoni pure, Vidal deve farsi trovare pronto. Ma per tenere testa al Liverpool servirà l’apporto di tutti".

(Gazzetta dello Sport)