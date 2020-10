Inter, speranza Bastoni: oggi nuovo tampone. Conte vorrebbe portarlo in panchina nel derby

L’Inter è in emergenza per colpa del Covid. Sei giocatori colpiti dal virus e oggi si attende l’esito dei test effettuati ieri dai nazionali, sperando di non avere altre sorprese. Tra i sei giocatori che hanno avuto il tampone positivo, Bastoni è quello che potrebbe uscirne e mettersi a disposizione di Conte per il derby.

Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport “Solo oggi il tecnico farà un allenamento con la squadra al completo, dopo l’esito dei tamponi effettuati ieri. Tampone che oggi riguarderà anche Bastoni: a 10 giorni dalla positività registrata in Under 21, qualora risultasse negativo il difensore passerebbe poi ad altri esami specialistici per ottenere il via libera. Nella migliore delle ipotesi, comunque, Bastoni andrebbe in panchina”.