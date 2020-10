FCIN1908 – Guardiola vuole Bastoni, l’Inter accelera per il rinnnovo: accordo a un passo, ecco le cifre

Esiste un’Inter con Alessandro Bastoni e un’Inter senza Alessandro Bastoni. La prima compatta e solida, la seconda decisamente più fragile, con qualche pericolosa falla in difesa. Lo dicono i numeri, la presenza del difensore ex Atalanta è determinante: con lui in campo (impiegato da terzo di sinistra) i nerazzurri hanno subito solo due gol. Con Bastoni fuori dal campo, o impiegato in via sperimentale da regista al posto di de Vrij, l’Inter di reti ne ha subite ben otto. Dati che fanno capire quanto questo ventunenne sia diventato importante per i nerazzurri, che infatti si stanno muovendo per i rinnovo.

Nei giorni scorsi, infatti, l’agente del calciatore è stato in viale della Liberazione, dove con Marotta e Ausilio ha affrontato l’argomento relativo all’adeguamento dell’attuale contratto in scadenza nel 2023. L’idea è quella di portare la scadenza al 2025, ovviamente aumentando gli emolumenti, che partiranno da 2,5 milioni di euro e andranno a salire. Manca ancora la firma, ma l’accordo tra le parti sembra ormai vicinissimo. L’Inter sta accelerando perché sa di avere in casa un difensore di livello, su cui Guardiola ha messo gli occhi da tempo. E allora meglio anticipare le mosse.