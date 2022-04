Inter-Milan, Inzaghi ha già le idee chiare: Bastoni ok. Avanti Lautaro-Dzeko

Oggi la squadra nerazzurra si è allenata al mattino: il difensore, dopo i crampi con lo Spezia, si è allenato con i compagni

L'Inter si è allenata ad Appiano Gentile questa mattina in vista della partita di martedì sera contro il Milan. Inzaghi avrà tutti gli uomini a disposizione. Perché ha recuperato de Vrij già nella gara contro lo Spezia e Bastoni, che si era fermato in quella partita, si è allenato in gruppo. I suoi erano soltanto crampi.

Per l'11 iniziale nel derby sembra aver già deciso. L'olandese dovrebbe tornare al centro con Skriniar a destra e Bastoni a sinistra. Perisic dovrebbe ancora essere titolare sulla sua fascia di competenza. Dumfries sembra favorito ancora su Darmian, in mezzo giocano gli intoccabili Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco dovrebbe rivedersi la coppia Lautaro-Dzeko dopo due gare da titolare per Correa.