Inter, finale verso lo scudetto tutto d’un fiato: il calendario dei nerazzurri da qui alla fine

Niente più pause, pochissimi margini d'errore. L'Inter di Simone Inzaghi si appresta a vivere il finale di stagione tutto d'un fiato, tra campionato e semifinale di Coppa Italia, con l'obiettivo doppietta sempre in testa. Al di là del derby, in programma martedì, in Serie A probabilmente l'ostacolo più grande sulla strada dello scudetto è la Roma di Josè Mourinho, ospite dei nerazzurri sabato pomeriggio a San Siro.