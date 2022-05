Bastoni esprime tutto l’amore per l’Inter sui social: ecco l’ultimo post

Il difensore in una storia su Instagram ha postato un applauso con i cuori nerazzurri che racconta quello che sente per la squadra

Il nome più citato delle scorse ore in casa Inter è quello di Alessandro Bastoni. Sarebbe il difensore l'uomo sacrificabile sul mercatodell'estate 2022. Perché il club nerazzurro deve rientrare di sessanta mln per ripianare i conti e perché lui è quello che avrebbe più richieste date le sirene che arrivano dalla Premier League. Il suo nome è sulla bocca dei tifosi nerazzurri, spaccatissimi sull'argomento addio. Perché se c'è chi dice che nel suo ruolo può essere in qualche modo trovato un sostituto, dall'altro c'è chi si è reso conto che il difensore ha il quid che permette di pensare a lui come una bandiera interista. L'ultima stories su Instagram fa capire in questo senso quanto il calciatore tiene al club nerazzurro. È in vacanza con la compagna e la figlia a Siena, ma il pensiero è incollato all'Inter: la foto di un applauso alla fine della stagione che va ai suoi compagni e al pubblico di San Siro sempre vicino in un'annata tostissima. E due cuore nerazzurri che sanno di amore vero.