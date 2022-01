L’Inter si tiene stretta Bastoni, City respinto. E il valore supera di molto i 60 mln

Il focus sul difensore in evidenza anche contro la Lazio ieri al Meazza da parte della Gazzetta dello Sport

In viale della Liberazione sono convinti che Bastoni, fresco di rinnovo tra l'altro, possa restare molto a lungo in nerazzurro e diventare una bandiera del club. Le qualità tecniche non mancano, la personalità nemmeno, considerando che i 31 milioni sborsati dall'Inter per prenderlo giovanissimo dall'Atalanta non hanno mai rappresentato un freno alla sua esplosione. "Quella quotazione record poteva mettere in ginocchio chiunque, o meglio far perdere la testa. Invece il ragazzo di Casalmaggiore ha dimostrato di avere la testa giusta per ritagliarsi in fretta un grande futuro. Non a caso ha vissuto la stagione in prestito a Parma con lo spirito giusto. Così, quando è sbarcato ad Appiano Gentile, si è presentato con una carica senza pari", spiega la rosea.