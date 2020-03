Inter, arriva l’annuncio della Bild su Perisic: “Il Bayern ha chiamato il giocatore e…”

Il futuro di Ivan Perisic sarà sicuramente uno degli argomenti caldi, in casa Inter, la prossima estate. Il croato, così come Icardi, Joao Mario e Nainggolan, è stato ceduto nell’ambito della rivoluzione targata Antonio Conte. Dopo i primi test da esterno nel 3-5-2, falliti, l’Inter ha deciso di mandarlo via in prestito per 5 milioni di euro al Bayern Monaco.

I bavaresi hanno un diritto di riscatto fissato a 20 milioni e, secondo la Bild, la decisione è già stata presa. “Al giocatore è arrivato il segnale che il Bayern lo riscatterà dall’Inter. Si ragiona su una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ma il futuro del giocatore croato è a Monaco”, ha sentenziato oggi il quotidiano tedesco.

E l’Inter gongola, pensando al tesoretto da mettere in piedi grazie ai giocatori in prestito.