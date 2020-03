Inter, il Bayern Monaco pensa al riscatto di Perisic: due motivi fanno sperare i nerazzurri

In casa Bayern Monaco tiene banco la questione relativa al futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato, al momento ai box per la rottura del malleolo, è in prestito dall’Inter al club bavarese, che dovrà decidere se riscattarlo a fine stagione.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il Bayern è fortemente interessato ad acquistare a titolo definitivo Perisic, ma la decisione sarà presa solamente a fine stagione. L’Inter resta fiduciosa per due motivi: il croato ha diversi estimatori in Baviera, tra i quali troviamo l’allenatore Flick, che lo considera un jolly perfetto per l’attacco; inoltre l’ex Wolfsburg può restare in Germania per soli 20 milioni di euro, uan cifra relativamente bassa per un potenziale titolare.