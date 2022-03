Inter, occhio a Dumfries. Tentativo Bayern per l’olandese: “Serve offerta irrinunciabile”

L'esterno dell'Inter è in grande crescita e ha attirato le attenzione delle big europee, Nagelsmann lo vorrebbe nel suo Bayern

Non solo Lautaro nel mirino delle big europee. L'argentino è da sempre un giocatore parecchi stimato in Spagna e sullemsue tracce ora si è messo l'Atletico di Simeone. Ma il Toro non è l'unico pezzo pregiato dei nerazzurri finito nel mirino di un top club europeo.

"Occhio poi alla posizione di Dumfries, la nota positiva di questo 2022 complicato. L’olandese ci ha messo un po’ a imporsi, ma ora è tra gli insostituibile dell’Inter. Un’ascesa simile a quella di Hakimi: due-tre mesi di apprendistato e poi via a macinare chilometri. Dirompente e ora pure più equilibrato tatticamente: la cosa non è sfuggita al Bayern e al tecnico Nagelsmann, pronti a fare un tentativo. Ma se per Hakimi l’Inter è stata costretta al sacrificio, diverso potrebbe essere il discorso per Dumfries. A meno che l’offerta non sia davvero irrinunciabile, chiaro. Del resto, Lukaku insegna: davanti a una proposta indecente, nessuno è intoccabile", rivela La Gazzetta dello Sport.