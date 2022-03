Inter, nuova idea a sinistra. Perisic in bilico: è il 2000 Sergio Gomez il vice Gosens

L'Inter non sa ancora se rimarrà il croato e si è tutelata con il tedesco, ma piace anche l'esterno dell'Anderlecht come alternativa

Andrea Della Sala

L'Inter pensa al futuro e ai rinforzi per la squadra di Inzaghi in vista della prossima stagione. Se Brozovic ha da qualche giorno rinnovato il suo contratto, è ancora in bilico la situazione di Perisic. L'esterno non ha ancora deciso se continuare in nerazzurro, per questo l'Inter si è tutelata con Gosens e segue un altro giovane profilo.

"Mentre Robin Gosens continua il suo periodo di inserimento nel pianeta nerazzurro e in attesa di una schiarita sul futuro di Perisic, la dirigenza nerazzurra ha cominciato ad approfondire nel dettaglio le situazioni dei nuovi profili segnalati dallo scouting. E c’è un nome nuovo in cima alla lista dei desideri dell’Inter: giovane, dal costo accessibile e con l’ingaggio sostenibile, in piena linea con la nuova politica societaria. L’identikit perfetto è quello di Sergio Gomez, esterno classe 2000 dell’Anderlecht, cresciuto nella Cantera del Barcellona. Qualità e quantità, dunque, con una dote speciale: gli assist", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Nelle 32 partite di campionato, l’esterno dell’Anderlecht ha realizzato 5 reti e soprattutto 14 assist. Dopo il Barcellona (2 presenze nella squadra B), Sergio è finito a Dortmund, passando però più tempo nella squadra riserve (14 gare) che con la prima squadra. E allora è tornato in Spagna, dove è esploso nelle due stagioni all’Huesca in Segunda, mettendo insieme 68 presenze. Ed è lì che l’estate scorsa l’Anderlecht è andato a pescarlo per sistemare la fascia mancina. In Belgio ha impressionato, tanto da costringere gli osservatori di top club come Manchester United e Chelsea a muoversi spesso in direzione Bruxelles. Ecco, il rischio asta contro club così potenti è il pericolo più grande per l’Inter, che comunque ha messo in testa il suo nome nel file degli esterni", aggiunge il quotidiano.