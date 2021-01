Zazzaroni: “Marotta dice che Suning vuole vendere l’Inter. Un agente mi ha confessato che…”

Sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è tornato sulla possibile cessione dell‘Inter. Nello specifico, il direttore della testata ha analizzato le parole di Beppe Marotta, che ieri non ha smentito la trattativa tra Suning e BC Partners. Ecco le sue parole:

“Provo a interpretare alla mia maniera le parole di Beppe Marotta (…). Suning si augura di vendere l’Inter, possibilmente in fretta, visto che non se la passa benissimo e che sul pianeta non è presente un essere umano o un fondo disposto a investire 3-400 milioni per poi contare come il due di picche. Giorni fa mi ha telefonato un agente di calciatori tra i più attivi degli ultimi anni per confessare che «non si sta lavorando, qui non si fa nulla. Ho controllato i movimenti e i guadagni del gennaio scorso e confrontandoli con quelli attuali mi sono sentito male. Mi sa che sono prossimo alla depressione»“.

(Fonte: Corriere dello Sport)