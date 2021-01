Bc Partners conferma: pronto ad entrare nell’Inter, anche a rilevare il controllo. Decide Suning

Trovano grosse conferme le indiscrezioni lanciate dal Sole 24 Ore negli ultimi giorni. Il fondo Bc Partners, che sta trattando con Suning per acquisire le quote di minoranza dell’Inter, non esclude nemmeno l’ipotesi di un acquisto di tutto il pacchetto del club. Spiega infatti Calcio e Finanza: “Al momento si sarebbe ancora in una fase preliminare e non sarebbe da escludere nulla: né quindi un nulla di fatto, né un investimento per una quota di minoranza (al momento il capitale del club nerazzurro è posseduto per circa il 70% da Suning e per il restante 30% dal fondo di Hong Kong LionRock) ma nemmeno di una quota di maggioranza qualora la società cinese cui fa capo l’Inter decidesse di cedere in controllo.

Infatti BC Partners, che è in netto vantaggio su altri possibili investitori, è pronta a vagliare qualsiasi soluzione. E quindi tutto dipende dalle decisioni in merito di Suning. Il colosso del private equity infatti è molto interessato a entrare nel mondo del calcio come dimostra tra l’altro il recente coinvolgimento per i diritti televisivi della Bundesliga e sarebbe pronto a discutere di varie opzioni riguardo un eventuale investimento nel capitale dell’Inter.

Il perché dell’interesse