Bellerin, ecco perché l’Arsenal può aprire al prestito con diritto. L’Inter ora…

L'aggiornamento sulla situazione che potrebbe portare l'esterno spagnolo in nerazzurro

Achraf Hakimi ha fatto le valigie e già oggi sarà a Parigi per iniziare la sua nuova avventura con il PSG. L'Inter sta pensando a come sostituirlo e il nome giusto potrebbe essere quello di Bellerin dell'Arsenal. Spiega la Gazzetta dello Sport: "La proposta da formulare ai Gunners è di un prestito, a cui agganciare un ricco diritto di riscatto dopo questo primo anno: gli inglesi valutano lo spagnolo una ventina di milioni e potrebbero aprire alla formula del diritto (al posto dell’obbligo) pur di recuperare un giocatore finito ai margini. Al momento l’Inter può spendere solo 10 milioni circa per il sostituto di Hakimi, ma il prossimo anno, recuperando parte dei vecchi incassi, potrebbero esserci maggiori margini di manovra. Le diplomazie sono al lavoro e presto si capirà se esistono i margini per arrivare in fondo".