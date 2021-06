Sky – Inter, incontro con l’agente di Bellerin: cifre e formula con l’Arsenal

Entra nel vivo la ricerca della società nerazzurra di un esterno destro per il dopo Hakimi: ecco le ultimissime novità

Si scalda una pista in particolare per il dopo Achraf Hakimi all’Inter. Con l’imminente passaggio del marocchino al PSG, i dirigenti nerazzurri stanno sondando diversi profili per la fascia destra e nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni di un giocatore su tutti: Hector Bellerin. Spagnolo, classe 1995, nella scorsa stagione ha disputato 25 partite di Premier League con la maglia dell’Arsenal (1 gol e 3 assist); complessivamente ha giocato 35 gare, coppe incluse. È un profilo molto gradito all’Inter, ma occhio alle condizioni della possibile operazione con i Gunners.