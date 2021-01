Inter, Bellinazzo: “Da Londra si apprende che Bc Partners sta lavorando per…”

Continuano insistenti le voci sul futuro societario dell’Inter, con il fondo di Londra Bc Partners sempre più accreditato per acquisire le quote del club nerazzurro. Secondo quanto scritto da Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, l’azienda di private equity starebbe attuando una nuova strategia per entrare nell’Inter: “Proseguono i colloqui tra Suning e Bc Partners per rilevare l’Inter. Da ambienti londinesi si apprende che Bc Partners sta lavorando in realtà per costruire una sorta di “consorzio finanziario”, alleandosi con altri fondi interessati ad acquisire il club nerazzurro”.