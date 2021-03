Bellinazzo: “Inter, è arrivata la comunicazione di Suning. Fondi, i prossimi passi”

Novità importanti all'orizzonte per il futuro societario dell'Inter: ne parla il giornalista esperto di materia economica

Daniele Vitiello

I risultati sportivi sono assolutamente positivi, ma anche dal punto di vista societario potrebbero giungere presto buone notizie per i tifosi dell'Inter. Marco Bellinazzo, ospite del canale YouTube 'Il Verbo del Vate', ha spiegato gli ultimi sviluppi di casa nerazzurra: "La situazione all'Inter è molto più serena nell'ultimo periodo. Non solo dal punto di vista sportivo. Non più tardi di qualche ora fa, Suning ha confermato la volontà di rimanere come azionista di riferimento. Verrà portata avanti la ricerca di un finanziatore/socio di minoranza che possa rilevare le quote di LionRock o qualcosina in più, ma non la maggioranza. Si ragiona sulla base di vari dossier che ora sono sul tavolo anche per un modello di operazione ibrida che significa acquisire una parte di azioni o fare prima un prestito che in parte può trasformarsi in investimento azionario da parte del finanziatore che diverrebbe nuovo socio".

Inter, Suning resta al comando: arenata la trattativa con BC Partners

Sembrava potesse giungere alla fumata bianca la trattativa tra Suning e BC Partners, ma gli ultimi sviluppi certificano invece l'interruzione dei dialoghi. Bellinazzo spiega: "L'operazione con BC Partners si è chiusa laddove le parti non hanno concordato sulla valutazione del club e col passare delle settimane la situazione del gruppo Suning si è andata schiarendo, anche attraverso la cessione di azioni di Suning.com, e l'andamento del campionato ha spinto Suning a voler valorizzare l'investimento di oltre 700 milioni già fatto. Sarebbe stato assurdo perderlo in un momento come questo. Si cerca ora il miglior partner che possa garantire un finanziamento tra i 250 e i 300 milioni per portare a termine la stagione. Poi si capirà come rifinanziare il bond da 375 milioni e come trasformare eventualmente una parte di questo investimento in azioni".

Grande peso sulle strategie del colosso cinese e sulla decisione finale ha avuto e avrà il parere del Partito Comunista cinese. Bellinazzo ha parlato anche di questo: "La strategia avviata ormai cinque anni fa da parte del governo cinese nel calcio per aggredire nuovi mercati sul modello di quanto fatto dai paesi del golfo arabo prevedeva delle roccaforti e l'Inter era elemento centrale nel progetto. Molti a Pechino hanno avuto titubanze sull'operazione costata oltre 700 milioni per risultati che non sono arrivati. La dinamica di questo campionato ha creato nella stessa Suning e in coloro che nel Partito comunista osteggiavano l'operazione una diversa valutazione nei margini per portarla avanti.

Vedere il primo club cinese in un campionato tra le top 5 in Europa significa vedere un primo effetto di questa strategia. Si farà di tutto per non creare problemi societari alla squadra e si cercherà continuità per la prossima stagione per dare l'assalto all'Europa. Suning vuole essere azionista di riferimento a meno che non arrivi un'offerta da 1 miliardo, ma offerte del genere non ce ne sono e non ce ne sono mai state".

